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Dünya

Merkel: Batı, Rusya'ya öylesine yaptırım uygulamıyor

"Bunlar uluslarası hukukun temel prensipleridir"

29 Kasım 2018 16:47

T24 Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya yaptırım uygulanmasının sebebinin uluslararası hukuka olan inançlarını göstermek olduğunu belirtti. Ayrıca Merkel, G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Azak Denizi'ndeki gerilim hakkında görüşeceğini belirtti.

Merkel yaptığı açıklamada "Biz Rusya'ya öylesine yaptırım uygulamıyoruz, biz bu yaptırımları coğrafi olarak Rusya'ya yakın olan ülkelerin de kendini geliştirmeye hakkı olduğunu göstermek için uyguluyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi : "Bunlar uluslarası hukukun temel prensipleridir".

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin geçtiğimiz günlerde tekrar artmasının ardından Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ek yaptırımlar uygulayabileceği konuşulmaya başlamıştı.

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