Merkel baskı altında



Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu CDU içinde Almanya'ya gelen mülteci sayısının azaltılması talebi artıyor. CDU Genel Başkan Vekili Julia Klöckner CDU'nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı öncesi açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde mülteci sayısının kayda değer miktarda azaltılması gerektiğini söyledi.

CDU'nun kapalı kapılar ardında yapılan toplantısında ise Merkel'e yönelik sert eleştirilerin dile getirildiği belirtiliyor. Ancak önümüzdeki haftalarda Rheinland Pfalz, Baden Württemberg ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde yapılacak seçimler nedeniyle partililerin Merkel'i açıktan eleştirmemeleri konusunda uyarıldıkları ifade edildi.

Mülteci politikasından en çok rahatsızlık duyan ise CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU). CSU'nun eski genel başkanı Edmund Stoiber, geçen hafta yaptığı açıklamada, mart ayındaki eyalet seçimlerine kadar sabredeceklerini, ancak Merkel'in tutumunu değiştirmemesi halinde çatışmadan kaçınmayacaklarını söylemişti.

Hükümetten açıklama

Merkel ise sınırları kapatmak yerine sığınmacıların Avrupa ülkelerine eşit olarak dağıtılmasını ve Türkiye'de alınacak önlemlerle sığınmacıların Avrupa'ya gelişinin durdurulmasını istiyor.

Eleştirilerle ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, koalisyon ortakları CSU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sabırsızlığına rağmen Merkel'in tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti. Seibert, Merkel'in ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde bir gündem üzerinde çalıştığını, ancak Başbakan'ın eleştirileri de dikkate aldığını belirtti.

Seibert, Merkel'in temel amacının mülteci sayısını kalıcı ve hissedilir ölçüde azaltmak olduğunu vurguladı. Merkel'in koalisyon ortağı SPD rahatsızlığı ise CSU. SPD'li politikacılar Merkel'den CSU'nun mülteci politikasına ilişkin taleplerini durdurmasını istiyor. SPD de mülteci krizine yaz aylarına kadar Avrupa çapında bir çözüm bulunmasından yana,