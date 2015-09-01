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Dünya

Merkel: PKK ile barış süreci devam etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye mülteciler için çok önemli şeyler yaptı

01 Eylül 2015 11:58

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı konuşmada barış sürecinin yeniden başlatılması için bütün imkanların kullanılmasının önemine vurgu yaptığını ifade ederek, "Almanya, PKK ile barış sürecinin devam ettirilmesini arzu etmektedir" dedi.

Federal Basın Evi'nde Avrupa'ya yeni mülteci dalgası ile ilgili soruları cevaplayan Merkel, Türkiye’nin iki milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Başbakan Merkel, "Türkiye mülteciler için çok önemli şeyler yaptı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye ve Kuzey Irak'tan gelenler başta olmak üzere birçok göçmenin Yunanistan’a Türkiye üzerinden geçtiğini belirten Merkel, Türkiye ile sınırların korunmasını dostça ve karşılıklı güvene dayalı  şekilde konuşmak istediklerini söyledi. Merkel ayrıca Türkiye’nin terör örgütü IŞİD'le mücadeleye aktif olarak katılmasının kendilerini memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

 

'Barış masasına dönülmesini arzu ediyoruz'

 

Türkiye'deki son şiddet olaylarını da değerlendiren Angela Merkel, mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde barış sürecinin yeniden başlatılması için bütün imkanların kullanılmasının önemine vurgu yaptığını ifade etti. Merkel, "Almanya, PKK ile barış sürecinin devam ettirilmesini arzu etmektedir." dedi.

Kürt meselesinde gerilimin düşürülmesi icin başlatılan süreci yakindan takip ettiklerini ve sorunun barışçıl şekilde çözülmesi icin atılan adımların olumlu ve önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Merkel, Almanya olarak barış sürecini destekleyeceklerini beyan etti.

 

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