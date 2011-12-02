Merkel: Avrupa'daki ekonomik kriz yıllarca sürecek

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin kısa sürede çözülemeyeceği uyarısında bulundu. Merkel, AB'nin ağır bir krizde bulunduğunu belirtirken muhalefet de hükümeti yalan söylemekle suçladı.









Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de önümüzdeki hafta düzenlenecek AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde Alman Parlamentosu'nda bir hükümet açıklaması yaptı. Berlin'in bu kritik zirvede nasıl bir tutum izleyeceğine açıklık getiren Merkel, Euro krizinin kısa süre içinde çözülemeyeceğini belirterek bunun, üstesinden gelinmesi yıllar alacak bir süreç olduğunu kaydetti.



Konuşmasında sorunların tek hamlede giderilemeyeceğini, Avrupa'nın tarihindeki belki de en ağır krizini yaşadığını vurgulayan Merkel, siyasetin güven kaybettiğini de sözlerine ekledi. Ancak Merkel, diğer yandan Euro'ya ilgili yapısal sorunların ne şekilde çözülebileceğine ilişkin Avrupalıların fikir birliği içinde olduklarını kaydetti. Merkel sadece ayrıntılar üzerinde değil, sorunun tamamı üzerinde tartışıldığını ifade etti.







'Mali birlik gerekli'





En azından Euro Bölgesi'nde güçlü önlemler alabilecek bir mali birliğin gerekliliğine işaret eden Almanya Başbakanı, merkez bankalarının, ayrıca ulusal ve Avrupa mahkemelerinin bağımsızlığının korunması gerektiğini de kaydetti. Ekonomi ve para birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Merkel, şu anda gündemde olan konunun istikrarlı bir birlik olduğunu ifade etti ve "Biz bir istikrar birliği hakkında konuşmuyoruz, aksine bunu henüz yaratmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu.



Merkel, borçlanma kriziyle mücadelede gündeme getirilen önerilerden biri olan ortak Euro tahviline karşı tutumunu ise sürdürdü. Bu tür ortak bir tahvili reddeden Merkel, ulusal bütçelerde sert önlemler alınmadığı sürece bu tartışmanın gereksiz olduğunu savundu. Bu konuda ortak sorumluluk altına girilmesinin "düşünülebilir" olmadığını ifade eden Merkel, ulusal bütçeler hakkında karar verebilecek bir Avrupa kurumunun bulunmadığına da dikkat çekti.

Muhalefetten eleştiri bombardımanı



Merkel'in Alman Parlamentosu'nda yaptığı hükümet açıklamasının ardından muhalefet söz aldı. Merkel'in ardından kürsüye çıkan Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Frank - Walter Steinmeier, Euro Bölgesi'ndeki borç krizi konusunda Merkel'i iki yüzlü davranmakla suçladı. Steinmeier, "Merkel halka şunu açıklamak zorunda: Biz, Almanlar, Yunanları ya da İtalyanları kurtarmıyoruz, biz her şeyden önce kendimizi kurtarıyoruz. Yani Almanya'nın ihracatını ve Alman'yadaki istihdamı" şeklinde konuştu.



"Merkel istikrardan söz ederken geçen ayların bilançosunun tamamen farklı olduğunu" dile getiren Steinmeier, krizin dramatik bir şekilde tırmandığını ve içinde çatlaklar bulunan koalisyonun da Avrupa'nın istikrarını tehlikeye attığını söyledi.



Yeşiller Meclis Grup Başkanı Jürgen Trittin de hükümeti Euro tahvilleri konusunda gerçeği söylememekle suçladı. "Alman halkına yalan söylemeye son verin" şeklinde hükümete seslenen Trittin, Avrupa Merkez Bankası'nın Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi borçlu ülkelerin tahvillerini gözü kapalı satın aldığını ifade etti.



Sol Parti Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi de yine hükümete yüklenerek krizin nedeninin devlet borçları değil, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer mali kuruluşlarının gücü olduğunu belirtti. Gysi, AB krizinden tek çıkış yolunu da büyük finans kuruluşlarının küçültmesi olduğunu kaydetti.



