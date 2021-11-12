Merkel: Aşısız olanlar, topluma karşı sorumluluklarını düşünmeli

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede Koronavirüs salgınının 4. dalgası yaşanırken hala aşı olmayanların toplumun diğer bireylerini de koruma konusundaki sorumlulukları üzerine düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in davetiyle Asya-Pasifik ticaret konferansında konuşan Merkel, siyasetçilerin halka karşı dürüst olma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Merkel, "Şunu açıkça anlatmalıyız; 'Benim aşı yaptırma hakkım var. Bu büyük bir şans. Bilim ve teknolojinin büyük bir başarısı" dedi ve ekledi; "Ancak çevremizdekileri koruma sorumluluğumuz da var".

Koronavirüs vakaları geçen haftalarda birçok Avrupa ülkesinde tekrar yükselişe geçti. Almanya'da dün 50 binden fazla vaka görüldü.

Geçen günlerde Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn bir "aşısızlar pandemisi" uyarısında bulunmuştu.