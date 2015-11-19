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Merkel, altın varaklı koltukları kabul etmedi

Kullandığı tek özel eşyayı otel odasında bıraktı

19 Kasım 2015 10:25

G20 zirvesi için 15-16 Kasım’da Antalya’da toplanan liderler güvenlik önlemi olarak birçok farklı otelde kaldı. Almanya Başbakan’ı Angela Merkel, kaldığı otel odasındaki altın varaklı mobilyaları istemedi. Merkel, koltukları geri gönderirken “Bana daha günlük, sade koltuklar getirin” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama’nın zirve öncesi bir savaş gemisinde konaklayacağı konuşulurken, 1000 kişilik heyetinin de konakladığı Calist Luxury Hotel’inde kaldı. Obama, kendisine ayrılan villayı tercih etmeyerek kral dairesinde kalmayı seçti. 

ABD Başkanı Obama’nın odası kurşun geçirmez camlar ile korunurken, Almanya Başbakanı Merkel, odasına özel kahvaltı teklifini kabul etmedi. Merkel, Otelin herkese açık restoranında 'açık büfe' kahvaltı yapmayı tercih etti. 

Merkel'in kullandığı 'tek özel' eşya ise isminin yazılı olduğu ve üzerinde Alman bayrağının yer aldığı 'bornoz' idi. Ancak Merkel, giderken o bornozu da otelde bırakmayı tercih etti.

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