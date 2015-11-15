Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Barack Obama’nın kalacağı otel kesinleşti. Obama,1000 kişilik heyetinin de konaklayacağı Calist Luxury Hotel’de kral dairesinde kalacak.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin oluşturduğu G-20'nin Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen ABD Başkanı Barack Obama'nın kalacağı yer netleşti. Aylardır sır gibi saklanan ve büyük merak konusu olan ABD Başkanı'nın geceyi geçireceği yerin Antalya Körfezi açıklarına demirleyecek ABD Donanması'na ait uçak gemisi veya zirve oteli Regnum Carya'nın kurşun geçirmez 3 villasından biri olacağı konuşuluyordu.

Bu sabah saat 06.58'de Air Force One uçağıyla Antalya Havalimanı'na gelen ve karayoluyla Belek'e geçen Başkan Obama, 1000 kişilik ABD heyetinin de konakladığı Belek'teki Calista Luxury Hotel'in 240 metrekarelik kral dairesini seçti. Obama için otelin ana binasındaki kral dairesi ile ön kısmında bulunan bir villa hazırlanmıştı. ABD Başkanı, geceyi geçirmek için villa yerine kral dairesini tercih etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otelde tüm planlamaları Obama'nın özel ekibi yaptı.