Merkel: Almanya'ya gelecek mülteci sayısının 800 bini bulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, yasa dışı göç, Suriyeli sığınmacıların durumu ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlaller konuşuldu. Merkel görüşmede, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda yaptıklarının takdire şayan olduğunu belirterek, son gelişmelerin ardından yıl sonuna kadar Almanya'ya gelecek mülteci sayısının 800 bini bulabileceğini anlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin halihazırda, din ve etnik köken ayrımı gözetmeksiniz 2 milyonu aşkın Suriyeliye ve Iraklıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, AB başta olmak üzere uluslararası toplumun yük paylaşımı konusunda ivedilikle adım atması gerektiğine dikkat çekti.

'Almanya'ya gelecek mülteci sayısı 800 bini bulabilir'

Türkiye'nin konuya ilişkin uygulamalarıyla, AB değerlerini AB ülkelerinden daha fazla benimsemiş olduğunu gösterdiğine işaret eden Erdoğan, Merkel'e, bu yıl içinde şu ana kadar Türkiye'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Akdeniz'de kurtarılan mülteci sayısının 50 bini aştığını, bu rakamın son 5 yılın toplamından fazla olduğunu da belirtti.

Şansölye Merkel de Türkiye'nin yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, son gelişmelerin ardından yıl sonuna kadar Almanya'ya gelecek mülteci sayısının 800 bini bulabileceğini anlattı.

AB ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine değinen Merkel, göçün düzenli ve kontrollü biçimde gerçekleşmesi için Türkiye ile diyalog halinde olmayı önemli bulduklarını söyledi. Merkel, terör örgütü IŞİD'le mücadelede sunduğu önemli katkılardan dolayı da Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.

'Suriye'deki kaosun son bulması için siyasi çözümün şart'

Almanya'nın mülteciler konusundaki duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda müttefik ülkeler arasında dayanışmanın önemli olduğuna değindi. Erdoğan, PKK terör örgütünün bazı AB ülkelerinde mevcudiyetini koruyabilmesinin rahatsız edici olduğuna da işaret etti. Merkel de PKK'nın Almanya'da da terör örgütü olarak görüldüğünden bahisle, bu hususta her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede Suriye'deki kaosun son bulması için siyasi çözümün şart olduğu da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'ten arındırılmış bir bölge oluşturulmasına büyük önem verdiklerini, uluslararası toplumun Suriye meselesinin çözümünde daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel'e, İsrail güvenlik güçlerinin son günlerde Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin bölgedeki gerilimi tırmandığını da hatırlattı. İsrail'in ateşle oynadığını belirten Erdoğan'ın, bu hususta uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini de ifade ettiği öğrenildi. Şansölye Merkel'in de kaygı verici söz konusu gelişmelerin Almanya tarafından yakinen izlendiğini belirttiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel'in, tüm bu konularda yakın temasta olmak, en kısa sürede bir araya gelmek konularında da mutabık kaldıkları öğrenildi.