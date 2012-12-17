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Dünya

Merkel: Aklımda hep Yunanistan var

Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan'ın yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı

17 Aralık 2012 23:12

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hayatında hiç bir zaman şimdi olduğu kadar Yunanistan'ı düşünmediğini söyledi.

Merkel, gazetelerin Berlin temsilcileriyle Başbakanlıkta bir araya geldi. Burada konuşan Merkel, son dönemlerde Yunanistan'ın yaşadığı mali sorunlar nedeniyle ''Hayatımda hiç bu kadar Yunanistan'ı düşünmemiştim'' dedi.

Afganistan, Mali ve Suriye konularını yakından takip ettiklerini belirten Alman Başbakan, Suriye konusunda Türkiye'ye NATO çerçevesinde savunma amaçlı destek verdiklerini hatırlattı.

Merkel, İtalya'da başbakan Monti'nin tekrar aday olup olmayacağı konusunda sorulan bir soruya da bir siyasetçinin aday olup olmayacağının kişisel bir tercih olduğunu ve bu konuda yorum yapmasının uygun olmayacağını ifade etti.

Avrupa'nın global dünyada başarılı olmasını istediğini kaydeden Merkel, ''Avrupa olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak için çalışıyoruz. Avrupa'da tüm imkanlar var. Ancak ev ödevimizi çok iyi yapmalıyız'' dedi.

Parti olarak gelecek yıl eylül ayında yapılacak genel seçimlere çalışmaya başladıklarını belirten Angela Merkel, ayrıca ülkede yaşayan göçmenlerin eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

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