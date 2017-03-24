Merkel AB'den başka çıkış beklemiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını yenilerinin izlemesini beklemediğini" söyledi.

Almanya Başbakanı Başbakan Merkel, Passauer Neuen Presse ve Donaukurier gazetelerine verdiği demeçte Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıkladı. İngiltere'den sonra başka bir ayrılma kararı beklemediğini ifade eden Merkel, "AB ülkelerinin tek tek geleceğin nasıl şekillendirileceği konusunda farklı görüşlere sahip olabileceğini, ancak belli olan ortak yolun savunma politikasında, dış sınırların korunmasında, İslamcı terörle mücadelede ve gelecek nesillerin geçimini garanti altına alacak ekonomik başarıların sürdürülmesi konularında işbirliğinin pekiştirilmesi olacağını" belirtti.

İngiltere'nin AB'den çıkış başvurusu yapmasının AB'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerini etkilemeyeceğini belirten Merkel, "Ayrılma başvurusunun bugün yarın geleceğini biliyorduk. Bir gün önce ya da sonra gelmiş, fark etmez. Geleceğe birlikte yürümeyi arzulayan üye ülkeler kutlamayı da birlikte yapacaklar” dedi.

Merkel kendilerini bekleyen en önemli iki görevin İngiltere ile ayrılma görüşmelerini başarıyla tamamlamak ve 27 AB üyesi ülkeyi geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Roma Antlaşması'nın 60'ıncı yıldönümünde 27 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanları bugün Vakitan'da düzenlenen törene katılacak. Avrupa Birliği'nin kurulmasının yolunu açan Roma Antlaşması 1957 yılında İtalya başkentinde imzalanmıştı. İngiltere'nin katılmayacağı 60'ıncı yıldönümü olağanüstü zirvesinde birliğin önümüzdeki 10 yılda izleyeceği programla ilgili ortak bildiri yayınlanacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS