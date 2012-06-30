Merkel, AB'deki uzlaşmadan memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde zor durumdaki Euro bölgesi ülkelerine yardım konusunda vardıkları anlaşmanın tatmin edici olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Almanya başbakanının açıklaması, AB devlet ve hükümet başkanlarının, Brüksel'de iki gün süren zirvede, ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan ve 120 milyar euroyu bulabileceği söylenen bir kalkınma fonu kurulması konusunda anlaşmaya varmalarını izliyor.

Ülke bütçelerini denetleyecek yeni organ

Merkel, İspanya ve İtalya'nın ağır baskısı altında kaldığı, gece gece boyunca süren görüşmelerden sonraki açıklamasında "Sanırım iyi bir uzlaşma zemini bulduk. Yeni bir denetim organı, Avrupa Merkez Bankası'nın bankaları yakından takip etmesini sağlayacak" dedi.

Zor durumdaki İspanyol bankalarına 100 milyar Euro verilmesi kararlaştırılmıştı.

Merkel kredi anlaşmasının vergi mükelleflerinin AB kurtarma paketlerinde kullanılan paraları için yeterli güvenceleri sağlayacağını söyledi.

Borç krizine karşı fon

Liderlerin üzerinde uzlaşmaya vardıkları bir diğer düzenleme de varolan AB fonlarının Euro Bölgesi'ndeki batık bankaların kurtarılması için kullanılabilmesini öngörüyor.

Bunun için bir Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) oluşturulması ve bunun yerleşik olması konusunda anlaşmaya varıldı.

ESM oluşturulana dek bankaların kurtarılması ile ilgili kaynaklar Avrupa Mali İstikrar Olanağı olarak adlandırılabilecek fon devrede olacak.

Avrupa Birliği liderleri, kabul ettikleri uygulamaların 9 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Fonlar sadece bankaların kurtarılması için değil devlet tahvillerinin satın alınması için de kullanılabilecek.

Örneğin, İtalya ve İspanya tahvil çıkarırsa, AB'nin İstikrar Mekanizması'ndaki kaynaklarla satın alım yapılabilecek.

Büyüme fonu

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB zirvesinde ilk gün toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, "Acil büyüme önlemleri kapsamında ekonomimize 120 milyar avro kaynak aktarılması konusunda anlaştık" demişti.

Konsey başkanının açıklamaları 13 saatlik görüşmelerin ardından geldi.

Van Rompuy, sermayesinde 10 milyar avroluk artırımla Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi kapasitesinde 60 milyar avroluk bir artış sağlanacağını belirtti.

Kalan 60 milyar avronun AB bütçesinde henüz kullanılmayan yapısal fonların istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden dağıtılması ile gelecek aylarda çıkarılacak, enerji, ulaşım ve geniş bant internet yatırımlarına yönelik proje tahvilleriyle karşılanacağını dile getiren Van Rompuy, büyüme ve istihdamı teşvik amaçlı 120 milyar avronun büyük ölçüde krizdeki ülkelere yönlendirileceğini kaydetti.