Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde yeterli gelişme kaydedilemedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'nda video konferans yoluyla yaptığı açıklamalarda "Türkiye ile ilişkilerde istenen ilerleme sağlanamadı" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Merkel, Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla bağlandığı açıklamalarda "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yeterince gelişme sağlanamadı" dedi.

Avrupa Birliği de 10 Aralık'ta yapılacak zirve öncesi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek." dedi.