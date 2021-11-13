Merih Demiral: Sonunda karşı kaleye atmayı başardım

A Milli Takım'ın defans oyuncusu Merih Demiral, Cebelitarık galibiyetiyle ilgili konuştu, "İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

Merih Demiral maçla ilgili olarak, "Son 90 dakikaya beraber gidiyoruz. Çok mutluyuz. İlk golümü attım. Norveç de berabere kaldı. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Hak ettikleri bir skor aldıklarını kaydeden başarılı oyuncu, şunları söyledi:

"Ben de sonunda karşı kaleye attım. Aklımız goldeydi. İlk dakikalar öyle geçti. Rakip 10 kişi kalınca daha çok rahatladık. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Hak ederek bir galibiyet aldık. Gereken mücadeleyi, özveriyi gösterdik. Çok mutluyuz. En iyi şekilde bitirip inşallah Dünya Kupası'na gideceğiz inşallah."