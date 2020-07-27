Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Ronaldo ve Dybala'yı Türkçe konuşturdu!

İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Merih Demiral, soyunma odasında yaşadığı heyecanı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı ve Cristiano Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu.
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, siyah beyazlı ekiple lig şampiyonluğu coşkusu yaşadı. İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk olan 22 yaşındaki milli oyuncu, soyunma odasında yaşadığı heyecanı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı.
Merih Demiral, dünya futbolunun önemli oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu da Türkçe konuşturdu. Ronaldo, Merih'in isteğini kırmadı ve "Merhaba Türkiye" ifadelerini kullandı.Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu.
Merih, soyunma odasında Paulo Dybala'nın da yanına gitti. Arjantinli futbolcu, milli oyuncunun telefonuna konuşurken "Türkiye, merhabalar" dedi.
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