Juventus, Serie A'da üst üste 9. kez şampiyon!

İtalya Serie A'da 2019-20 sezonunun şampiyonu Juventus oldu.

Bitime iki hafta kala sahasında Sampdoria'yı ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo (45+7') ve Federico Bernardeschi'nin (67') attığı gollerle 2-0 kazanarak puanını 83'e yükseltti ve Serie A'da üst üste dokuzuncu kez şampiyonluğa ulaştı.

Serie A'da en çok şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını elinde bulunduran Torino ekibi 36. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Sampdoria'da Morten Thorsby, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ronaldo ise 89. dakikada penaltı kaçırdı. Milli futbolcu Merih Demiral ise yedekler arasındaydı.

Juventus bu sezon 36 haftada 26 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet alırken rakip filelere 75 gol gönderdi; kalesinde ise 38 gol gördü.

Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.