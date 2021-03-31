Merih Demiral, Koronavirüs'e yakalandı

Juventus forması giyen A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını okuyucularına duyurdu.

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı.

Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi 2, Letonya maçı öncesi de 3 futbolcu Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.