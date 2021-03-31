T24 LogoT24 Logo
Spor

Merih Demiral, Koronavirüs'e yakalandı

Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi 2, Letonya maçı öncesi de 3 futbolcu Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı

31 Mart 2021 11:03

Juventus forması giyen A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını okuyucularına duyurdu. 

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı. 

Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi 2, Letonya maçı öncesi de 3 futbolcu Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. 

merih demiralkoronavirüseyakalandıjuventusmilli takım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24