Merih Demiral, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA'ya gönderilen Şampiyonlar Ligi listesinde kendine yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus ile Lyon, 7 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maç Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Bu karşılaşmanın öncesinde İtalyan ekip, UEFA'ya gönderilen Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Kadroda tek bir değişiklik yapan Juventus, bu hakkını Merih Demiral'dan yana kullandı.

Merih Demiral, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sami Khedira'nın yerine kendine yer buldu.

İtalyan ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon