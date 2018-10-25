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Meriç Nehri'nde kaçak botunun battığı iddiasıyla arama başlatıldı (2) Yeniden

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatı

25 Ekim 2018 16:10

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri\'nde alabora olduğu iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.  Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun, Meriç Nehri\'nde alabora olduğu iddia edildi.  Yüzerek karşıya geçtiği belirtilen bir kadının ihbarı üzerine AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nehirde arama başlattı. Botla nehirde arama yapan AFAD ekipleri, battığı ihbar edilen bot ve kişilere ilişkin herhangi bir ize rastlamadı.
FETÖ ŞÜPHELİLERİ OLABİLİR 
Botları alabora olan kaçakların haklarında soruşturmalar nedeniyle Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri olduğu iddia edildi. AFAD ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor.
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