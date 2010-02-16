Meriç Nehri taştı, Edirne sular altında

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İki ilçe arasında ulaşım durdu

Edirne'de beklenen oldu, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Merih Nehri gece saatlerinde taştı.Nehrin Karaağaç Mahallesi yakınlarında taşması sonucu sular altında kalan Lozan Caddesi'nden Karaağaç Mahallesi ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşım büyük araçlarla yapılabiliyor.Taşkınla birlikte Lozan Caddesi'nde, Kent Ormanı ile eski Lalezar Restoran arasında kalan 500 metre uzunluğundaki alandan 25 santimetre yüksekliğinde su aktı.Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği, Kent Ormanı, askeri tesis, kafeteryalar, bağ evleri ile iş yerleri su altında kaldı.Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen taşkınlarda ilk etkilenen Muhacir Mahallesi'nde 100 kadar ev kısmen boşaltıldı. Vatandaşlar, eşyalarını taşkından etkilenmeyecek bölgelere taşıdı.Karaağaç Mahallesi'ndeki iki ilköğretim okulu ile Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde taşkın nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir panzer, su altında kalan caddeden geçen polis memurları ile vatandaşları taşıdı.Bu arada Ergene Nehri'nin taştığı Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi ile Adasarhanlı köyü yolu, Meriç Nehri'nin taşmasıyla İpsala ilçesinin Sultanköy köyü yolları sular altında kaldı.Meriç ve İpsala ilçeleri arasında da yolların sular altında kalması sebebiyle ulaşım yapılamıyor.DSİ verilerine göre dün Meriç Nehri'nin Kirişhane İstasyonu'nda saat 10.00'da 1230 metreküp/saniye olarak ölçülen debisi, 1290 metreküp/saniyeye, Tunca Nehrinin debisi 203.5 metreküp/saniyeden 212 metreküp/saniyeye, Arda Nehrinin debisi ise 403 metreküp/saniyeden 774 metreküp/saniye çıkmıştı.