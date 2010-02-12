Meriç Nehri taşabilir!

T24- Edirne ve Bulgaristan'daki etkili yağış sonrası Tunca Nehri'ndeki taşkın etkisini sürdürürken, Meriç ve Arda nehirlerinde suyun debisi yükseliyor.





















Meriç Nehri'nin debisinin artmasıyla Bosna köyü yakınlarındaki hayvan barınakları olası taşkın tehdidine karşı boşaltıldı.



Tunca Nehri'nin taşması sonucu Sarayiçi mevkisindeki Balkan Savaşı Şehitliği, Adalet Kasrı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı halen sular altında. Tunca Nehri'nin taşması sonucu Kanuni, Fatih ve Yalnızgöz köprüleri de trafiğe kapalı durumda.





Taşma sinyali veriyor



DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debileriyle ilgili Bulgaristan yetkilileriyle temas halinde.

Edirne Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, Meriç Nehri'nin de taşma sinyalleri verdiğini söyledi. Sürmen, Meriç Nehri'nin Kirişhane mevkisindeki debisinin 854 metreküp/saniyeye çıkmasının taşkın riskini artırdığını belirtti.



Hayvanlar uzaklaştırılıyor

Tunca Nehri'nin taşması, Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin de yükselmesi nedeniyle nehir kenarlarına yakın çiftlik ve bağevlerindeki büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere taşınıyor.

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Koca, "Rezilliğimizi görüyorsunuz. Biz her sene bu rezilliği çekiyoruz. Yetkililerden özellikle bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Artık bu Meriç Nehri'nin taşması engellenmeli" dedi.

Meriç ve Tunca nehirleri arasında faaliyet gösteren işletmeler de taşkın riskine karşı uyarılıyor.









Tarım alanları su altında



Edirne merkez, Uzunköprü, Meriç, Enez ve İpsala ilçelerinde, nehir taşkınları nedeniyle 70 bin dönüm tarım arazisi de su altında kaldı. Edirne Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, şu anda su altındaki yerlerin tamamına yakının boş çeltik arazisi olduğunu ve ekili alanlardaki zarar tespitinin sular çekildikten sonra yapılacağını dile getirdi. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın bugün öğleden sonra devam edeceğini bildirdi.



Ergene de taştı

Kırklareli Tarım İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özcan, Pehlivanköy'de, Ergene Nehri'nin taşmasıyla 15 bin dönüm tarım alanının su altında kaldığını söyledi. Özcan, tarlaların boş olması dolayısıyla herhangi bir zarar olmadığını belirterek, risk bölgesi altındaki tarlaların tarım sigortası yaptırılması gerektiğini vurguladı.







Serhat Şehri suya battı



Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki 4'üncü Mehmet Av Köşkü, Ağa ve Pehlivan Heykelleri, Şehitlik, 2. Bayazıd Külliyesi ve bir çocuk parkı sulara gömüldü.











Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki 4'üncü Mehmet Av Köşkü'ne ait kümeste kalan 11 tavşan ile 3 köpek, kayıklarla kurtarıldı. Taşkın sonrası Sarayiçi'ndeki ağa ve pehlivan heykellerinin kaideleri suya gömüldü.

Edirne'de 1 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin debisi dün 120 metreküp saniyeye düşmüştü. Ancak dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla yağan yağmur nedeniyle debi oranı yine arttı ve 24 metreküp yükselerek 144 metreküp saniyeye ulaştı.



Sular altında olan Sarayiçi'nde bulunan Padişah 4'üncü Mehmet'in Av Köşkü ile restoranın kümes ve kulübelerinde bulunan hayvanlardan canlı kalanları kurtarmak için restoran çalışanları bu sabah kayıkla bölgeye ulaştı. Çalışanlar, buradaki 80 tavşandan 11'ini ile 10 köpekten de 3'ünü kurtardı. Diğer tavşan ve köpeklerle, 80 tavuğun ise telef olduğu görüldü. Kayıkla karaya çıkarılan 11 tavşan ve 3 köpeğin karınları doyuruldu.













Tavşanlardan 69'unun telef olduğunu söyleyen çalışanlar, “Onları kurtarmak için nehre açıldık. Ancak tavşanlardan 11'ini ve 3 köpeği kurtardık” dedi. Taşkın nedeniyle Kırkpınar Güreşler'inin yapıldığı Er Meydanı dahil bütün çevresi su altında kaldı. Derinliği yer yer 3 metreyi aşan su nedeniyle ağa ve pehlivan heykelleri kaidelerine kadar suya gömüldü. Polis ekipleri, Sarayiçi'ne ulaşımı sağlayan Kanuni, Yalnızgöz ve Fatih köprülerini araç ve yaya trafiğine kapalı tutuyor. Köprülerin giriş ve çıkışında polisler nöbet tutuyor.



Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde taşkın tehlikesine karşı alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi ise dün sabah saat 08.00'de yapılan ölçümde 503 metreküp saniye iken, saat 12.00'de yapılan ölçümde 566 metreküp saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri 950 metreküp saniyeden sonra yatağından çıkarak taşıyor.



