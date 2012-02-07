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Meriç Nehri bazı bölgelerden taşmaya başladı EDİRNE (A.A)

07 Şubat 2012 02:53

-Meriç Nehri bazı bölgelerden taşmaya başladı EDİRNE (A.A) - 07.02.2012 - Bulgaristan'da çöken bir barajdan akan suların karıştığı Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri hızla yükselmeye devam ediyor. Meriç Nehri, bazı bölgelerde taşkına başladı. Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki İvonova Barajı'nın çökmesi sonucu Tunca ve Meriç nehrine akan sular Edirne'ye ulaştı. Meriç Nehri Bosnaköy yakınlarında taşkına neden oldu. Köy yolu yer yer sular altında kaldı. Trafiğe kapatılan karayolundan araç geçişine izin verilmiyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün son ölçümlerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 213 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisi ise 1162 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ''sigorta'' adını verdikleri yazlık setlerden bazılarını patlatarak suyun araziye yayılmasını sağlayıp, taşkının etkisini azaltma yoluna gittikleri öğrenildi.

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