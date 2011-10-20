-Merhum vali Yazıcıoğlu'nun eşi vefat etti ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dolaşım bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı Özel TDV 29 Mayıs Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Meryem Yazıcıoğlu'nun cenazesinin, yarın Aydın'ın Söke ilçesinde eşi merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun yanında toprağa verileceği öğrenildi. Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Meryem Yacıoğlu'nun 11 gündür yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, ''Hastanede bulunduğumuz süre içinde doktorlar yeniden sağlığına kavuşabilmesi için ellerinden geleni yaptı. Yoğun şekilde çaba harcadılar. Hepsine müteşekkiriz. Ama ne yazık ki bugün Meryem Hanım'ı kaybettik. Her zaman çok özlediğini ifade ettiği eşinin yanına gitti. Orada mutlu ve huzur içinde olacağına inanıyoruz'' diye konuştu.