Merhum iş adamının babası olduğunu iddia etti

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaşayan emekli Faruk Ünal (54), ağabeyi Nazmi Ünal (57) ve kendisine çocukluklarından beri maddi-manevi yardımcı olan ancak 2005 yılında yaşamını yitiren iş adamı S.N.\'nin öz babaları, şirketinde 26 yıl çalışıp emekli olduğu R.N.\'nin ise öz ağabeyleri olduğunun DNA testiyle ortaya çıktığını ileri sürdü.

Faruk Ünal, kendisinin ve ağabeyi Nazmi Ünal\'ın, 1974 yılında yaşamını yitiren Ömer Ünal\'ın nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi. Cıvata üreten firmadan emekli Faruk Ünal, mahallelerinde uzun yıllar süregelen söylenti nedeniyle yaptığı araştırmalar sonucunda, babalarının anneleri Ayşe Çelik ile o dönem birliktelik yaşayan iş adamı S.N. olduğunu öğrendiklerini iddia etti. Yaşam hikayesini anlatan Faruk Ünal, \"Sonradan babam olduğunu öğrendiğim S.N.\'nin 6 çocuğu var. 3 kız çocuğu olan annem, Ömer Ünal ile evliyken, S.N. ile gönül ilişkisine başlıyorlar ve kardeşim ile ben dünyaya geliyoruz. Babam olarak bildiğim Ömer Ünal, bu ilişkiyi öğreniyor, anneme zina davası açacağını söyleyerek bir şart koşuyor. Erkek çocuğu olmadığı için bizi kendi nüfusuna kaydettirmek istiyor. Annem de S.N. ile birlikte cezaevine girmemek için bunu kabul ediyorlar. Ardından da annemle boşanıyorlar\" dedi.

\'DNA TESTİNDE KARDEŞ ÇIKTIK\'

İnşaat işleriyle uğraşan S.N.\'den ustalık öğrendiklerini ve haftalık yanında çalıştıklarını dile getiren Faruk Ünal, şunları söyledi:

\"Askerlikten gelince, çalışmam için beni cıvata işleri yapan oğlu R.N.\'in yanına yönlendirdi. Orada 26 yıl çalıştım, emekli oldum ama içimizde hep ukde vardı. Davranışları baba gibiydi. Mahalledeki yaşlı insanlar, \'Sen bu adamın oğlu olabilirsin\' diye hep söylerlerdi. 2005 yılında S.N. vefat edince babam ölmüş gibi üzüldüm. İlk hanımından olan en küçük çocukları F.N. ile teste gittik. Yurt dışına gönderilen DNA testi sonucu yüzde 99.9 kardeş çıktık. Yaşım 54 ancak yıllardır babamı bilmiyordum. Şu aşamadan sonra o kadar buruk sevinç yaşıyorum ki. Yıllardır babayı bilemedik ancak çocuklarım atasını buldu. Annem 2011 yılında vefat etti. Babam sandığım Ömer Ünal\'ın da 1974\'te vefat ettiğini duydum.\"

\'MEZARI AÇILACAK\'

S.N.\'nin ailesinin DNA testine rağmen iş adamının oğulları olduklarına karşı çıktığını belirten Faruk Ünal, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. Faruk Ünal, yakında S.N.\'nin mezarının açılarak alınacak örneklerle yeniden DNA testi yapılacağını söyledi.



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