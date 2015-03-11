'Merheba' tiyatro oyunu Şermola Performans Sahnesi'nde

Galisyalı yazar Sèchu Sende’nin "Rüyalarımda Bile Dilimi Kaybetmeyeceğim" adı kitabından uyarlanan "Merheba", Şermola Performans Sahnesi'nde.12 Mart 2015 ve 26 Mart 2015 tarihleri arasında gösterilecek oyun, saat 20:30'da başlayacak.
T24 Blog yazarlarından Hande Çayır'ın 'Merheba: Çığlığın dili yok' başlıklı yazısında köşesine taşıdığı oyun hakkında değerlendirmelerini bu linkten okuyabilirsiniz.
Sahne uzamında yan yana duran bir genç kadın ve genç adam; "dil"in kimliklendirdiği, ötekileştirdiği, "dil" ile var olan ve yine "dil" ile yok olan iki silüet.
Ve sesler, dünyanın her dilinden sesler, rüyalarında bile ana dilini unutmayacağını fısıldayan sesler. Ve "kadın sesleri" ayrı ayrı dillerden, aynı duygularla anlatan kadın sesleri, birinin gözyaşı diğerinin yanağından süzülen kadınların... Kürtçe, Türkçe, Galisyanca...
"Merheba" oyunu, İrfan Güler ve Pepa Baamonde'nin Türkçe'ye çevirdikleri Galisya'lı yazar Sèchu Sende'nin "Rüyalarımda Bile Dilimi Kaybetmeyeceğim" adlı kitabındaki "Pusula İğnesi" ve "Galisyanca Konuşmaya Başlamak İçin Pratik Bilgiler" adlı öykülerinden Fatma Onat'ın yaptığı serbest bir uyarlamadır.
"Merheba", Mirza Metin'in tasarladığı anadil temalı, dört farklı yazar ve yönetmenin yer aldığı dört oyunlu projenin ilk oyunudur.
Sêwirîner û Derhêner/Tasarlayan ve Yöneten: Mehmet Atak
Adapteker/Oyunlaştıran: Fatma Onat
Monologên Jina Zimanê Wê Jêbûyî/Dili Kesilen Kadının Monologları: Aslı Erdoğan
Oyuncular: Nagihan Gürkan, Rıdvan Erdem Kaynarca, Burcu Eken
Dramaturji: Sevin Okyay, Çetin Ok, Gülsüm Ekinci
Yardımcı Yönetmen: Kamer Yıldız Ok
Müzik: Ahmet Aslan, Şirin Pancaroğlu
Hareket Tasarım: Can Bora
Işık Tasarım: Mîrza Metîn
Dekor Tasarım: Marta Montevecchi
Kostüm Tasarım: Hilal Polat
Makyaj Tasarım: Suzan Kardeş
Video Tasarım: Adar Bozbay
Sahne Arkası Oyuncuları: Felat Erkozan, Şadin Yeşiltaş, Yazı Köz, Arda Uğurlu
Özel Görünüm: Fatmagül Berktay
Genel Koordinatör: Nalan Özübek