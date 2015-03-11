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Kültür-Sanat

'Merheba' tiyatro oyunu Şermola Performans Sahnesi'nde

'Merheba', Mirza Metin'in tasarladığı anadil temalı, dört farklı yazar ve yönetmenin yer aldığı dört oyunlu projenin ilk oyunudur

11 Mart 2015 20:37

Galisyalı yazar Sèchu Sende’nin "Rüyalarımda Bile Dilimi Kaybetmeyeceğim" adı kitabından uyarlanan "Merheba", Şermola Performans Sahnesi'nde.12 Mart 2015 ve 26 Mart 2015 tarihleri arasında gösterilecek oyun, saat 20:30'da başlayacak. 

T24 Blog yazarlarından Hande Çayır'ın 'Merheba: Çığlığın dili yok' başlıklı yazısında köşesine taşıdığı oyun hakkında değerlendirmelerini bu linkten okuyabilirsiniz. 

Sahne uzamında yan yana duran bir genç kadın ve genç adam; "dil"in kimliklendirdiği, ötekileştirdiği, "dil" ile var olan ve yine "dil" ile yok olan iki silüet.

Ve sesler, dünyanın her dilinden sesler, rüyalarında bile ana dilini unutmayacağını fısıldayan sesler. Ve "kadın sesleri" ayrı ayrı dillerden, aynı duygularla anlatan kadın sesleri, birinin gözyaşı diğerinin yanağından süzülen kadınların... Kürtçe, Türkçe, Galisyanca...

"Merheba" oyunu, İrfan Güler ve Pepa Baamonde'nin Türkçe'ye çevirdikleri Galisya'lı yazar Sèchu Sende'nin "Rüyalarımda Bile Dilimi Kaybetmeyeceğim" adlı kitabındaki "Pusula İğnesi" ve "Galisyanca Konuşmaya Başlamak İçin Pratik Bilgiler" adlı öykülerinden Fatma Onat'ın yaptığı serbest bir uyarlamadır.

"Merheba", Mirza Metin'in tasarladığı anadil temalı, dört farklı yazar ve yönetmenin yer aldığı dört oyunlu projenin ilk oyunudur.

Sêwirîner û Derhêner/Tasarlayan ve Yöneten: Mehmet Atak

Adapteker/Oyunlaştıran: Fatma Onat

Monologên Jina Zimanê Wê Jêbûyî/Dili Kesilen Kadının Monologları: Aslı Erdoğan

Oyuncular: Nagihan Gürkan, Rıdvan Erdem Kaynarca, Burcu Eken

Dramaturji: Sevin Okyay, Çetin Ok, Gülsüm Ekinci

Yardımcı Yönetmen: Kamer Yıldız Ok

Müzik: Ahmet Aslan, Şirin Pancaroğlu

Hareket Tasarım: Can Bora

Işık Tasarım: Mîrza Metîn

Dekor Tasarım: Marta Montevecchi

Kostüm Tasarım: Hilal Polat

Makyaj Tasarım: Suzan Kardeş

Video Tasarım: Adar Bozbay

Sahne Arkası Oyuncuları: Felat Erkozan, Şadin Yeşiltaş, Yazı Köz, Arda Uğurlu

Özel Görünüm: Fatmagül Berktay

Genel Koordinatör: Nalan Özübek

ETİKETLER

merhebaSechu SendeŞermola Performans SahnesiFatma OnatNagihan GürkanRıdvan Erdem KaynarcaBurcu Eken

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