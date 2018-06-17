Merdivenli şehrin temizliği katırlara emanet

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta film ve birçok fotoğraf yarışmasına konu olan merdivenli dar sokaklarının temizliği, yarım asırdır katırlarla yapılıyor.

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı, yaşları 7 ile 30 arasında değişen 10 katırla, her gece kentin dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplanıyor. Temizlik görevlileri, gün içerisinde bakımları yapılan katırları saat 01.00\'de ahırlarından alıp, Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinin yolunu tutuyor. Filmlere ve fotoğraf yarışmalarına konu olan, fotoğrafçıların uğrak yerleri arasında yer alan merdivenli dar sokaklarda katırlarla, saat 07.00\'ye kadar günde ortalama 20 ton çöp toplanıyor. Belirli noktalardaki konteynerlere boşaltılan çöpler, kamyonlarla alınarak çöp döküm alanına götürülüyor.

​ÖNCE KINIYORLAR, SONRA HAK VERİYORLAR

Temizlik görevlisi Şerafettin Aydemir (50), 25 yıldır birlikte çalıştığı katıra \'Osman\' ismini verdiğini söyledi. Katırların düzenli kontrollerinin yapıldığını belirten Aydemir, \"Biz katırlarla bir arkadaş gibi, mesai arkadaşı gibi çalışıyoruz. Çöp arabasının giremediği yerlerdeki çöpleri almak için çalışıyoruz. Daha sonra da şantiyeye dönüyoruz. Zonguldak\'ın birçok noktasındaki sokaklar, merdivenli ve dik. Dolayısıyla merdivenlerde ve ara sokaklarda çalışıyoruz. Mesleğe ilk başladığımda bana katır vereceklerini duyduğumda şaşırmıştım. \'Böyle bir şey olur mu?\' dedim. Ama zamanla alıştık. 25 yıldır da çalışıyoruz. Hayvan düşüyor, kalkıyor, basit ve kolay bir iş değil. Karda çalıştığımız zamanlar olsa da pek işe çıkartmıyoruz ki sakatlanmasın. O zaman kendimiz poşet ve çuvallarla taşımaya çalışıyoruz. Bazı yerleri karlar eridikten sonra alıyoruz. Zonguldak\'a gezmeye gelenler, \'Kaçıncı asırdayız, bu nedir?\' diye soranlar oluyor. Kınadıkları bile oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Araba giremeyen sokak ve merdivenlerin çöplerini almamız gerektiğini anlatıyoruz. Başka bir çözümün olmadığını söylüyoruz. O zaman bizlere hak veriyorlar\" dedi.

KATIRLAR BELEDİYENİN KADROLU İŞÇİSİ

Katırların da kendileri gibi belediyede kadrolu ve kimlikli olduğunu söyleyen Şerafettin Aydemir, \"Bunlar da bizim gibi belediyenin birer işçisi. Onların yemini, bakımını, hastalandıklarında baytarını getiriyoruz. Yem ve samanı karşılanıyor, altı temizleniyor, nalı çakılıyor. Hep beraber bakımlarını yapıyoruz. Emekliliğime 3 yıl kaldı. 3 yıl daha çalışacağım Osman\'la. Ben bu hayvanlarla çalışmaya alıştım. Bugün beni çöp arabasına çağırsalar yalan yok, yapamam. Çünkü 25 yıldır bu merdivenlerde bu hayvanlarla çalışıyorum, mücadele ediyorum. Bu merdivenler olduğu müddetçe çalışacağız. Ailemize nasıl bakıyorsak, bu hayvanlara da aynı şekilde bakıyoruz\" diye konuştu.

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