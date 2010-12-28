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Yaşam

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BİR GÜNLÜK BEBEK İSTANBUL (A.A)

28 Aralık 2010 11:46

-MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BİR GÜNLÜK BEBEK İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - Kağıthane'de bir binanın merdiven boşluğuna terk edilmiş bir günlük bebek bulundu.  Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak'ta bulunan Taner apartmanı sakinleri, binanın girişindeki merdiven boşluğunda bir bebeğin ağladığını duydu. Yağmurdan dolayı kundağı ıslanan ve üşüyen bebek, dairelerden birine alınarak, durum polise bildirildi.  Güvenlik güçleri, bebeği polis merkezine götürdü. Bebeğe, Şişli'de görevli komiser Ali Osman Serhatoğlu'nun ismi verildi.  Küçük Ali Osman, çocuk büro amirliği ekiplerine teslim edildi.  Bu arada polis, bebeği terk edenleri bulmak amacıyla İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını incelemeye aldı.

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