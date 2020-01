Britanya’nın prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ‘Mercury Ödülleri’ adayları açıklandı. Bu seneki adaylar arasında Ed Sheeran, The xx ve Stormzy de bulunuyor.

14 Eylül’de verilecek olan ödüllerin jürisinde ise Jessie Ware, Lianne La Havas, Marcus Mumford ve Ella Eyre gibi isimler bulunuyor.

Adayları gösteren liste şöyle:

The xx – I See You

Sampha – Process

Stormzy – Gang Signs & Prayers

J Hus – Common Sense

alt-J – RelaxerBlossoms – Blossoms

Ed Sheeran – Divide

Dinosaur – Together As One

Glass Animals – How To Be A Human Being

Loyle Carner – Yesterday’s Gone

Kate Tempest – Let Them Eat Chaos

The Big Moon – Love In The 4th Dimension