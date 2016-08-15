"Mercimek teyze" Prof. Ayşe Baysal son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’de beslenme ve diyetetik alanının gelişmesinde, diyetisyenlerin akademik kadroların yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Ayşe Baysal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Baysal'ın cenazesi Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Taşpınar Köyü kabristanında toprağa verildi.

Bir dönem ülkemizde mercimek tüketimine öncülük etmesi dolayısıyla kamuoyunda “Mercimek anne” olarak tanınan Prof. Dr. Ayşe Baysal’ın vefat haberi, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) tarafından duyuruldu.

Ayşe Baysal, Karaman’ın Uğurlu köyünde, 1930 yılında dünyaya geldi. Ailesi narin vücut yapısının köy işlerini görmeye uygun olmadığını düşünerek, köy enstitüsüne yolladı.



NTV'nin haberine göre, Baysal, İvriz Köy Enstitüsü’nü birincilikle bitirdi. Ankara Kız Teknik Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra Trabzon Beşikdüzü Kız Okulu’nda öğretmenlik yaptı. Tarım Bakanlığı Ev Ekonomisi Yayım Örgütü’ne katıldı. Bir süre Manisa Tarım İl Müdürlüğü’nde çalıştı. Ardından İzmir Ev Ekonomisi Yetiştirme Merkezi’nde öğretmenlik yaptı. Tarım Bakanlığı görgü ve bilgiyi artırmak üzere ABD’ye iki ev ekonomistini göndermeye karar vermişti.



Amerikan Ev Ekonomisi Derneği’nin bursunu kazanarak 1960 Eylül ayında ABD’ne giden Ayşe Baysal, Virginia Polytechnic Institute ve State Üniversitesi’nde bir yıl lisans tamamlayarak 1961’de lisans, 1962’de de Besin ve Beslenme dalında bilim uzmanlığı derecelerini aldı. Wisconsin Üniversitesi’nin bursu ile 1965’de Besin ve Beslenme dalında doktora derecesini aldı.



Yurda dönerek kısa bir süre Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra 1965 sonunda Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Okulu’nda beslenme uzmanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu ve Hemşire Koleji’nde ek görevle ders vermeye başladı. 1968’de Hacettepe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı’na atandı. 1970 yılında Doçent, 1976’da Profesör oldu.

1966 yılında öğretim görevlisi olarak başlayıp yönetici ve eğitimci olarak sürdürdüğü görevinden 1997 yılında emekli olan Ayşe Baysal, beslenme ve diyetetik alanındaki çalışmalara katkı vermeye devam etti. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların düzenlediği seminer, konferans ve kongrelere konuşmacı olarak katılan, medya aracılığıyla halkın doğru beslenme konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan Baysal, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) ile diyetisyen adaylarının eğitimine de destek veriyordu.



Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ayşe Baysal’ın cenazesi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Köyü kabristanında (TED Koleji yanı) toprağa verilecek.