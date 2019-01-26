Mercimek çorbasının 3'te 1'ini 'maliyet' içti: Bir yılda yüzde 50 artış

Vatandaşın sofrasında olmazsa olmazlar arasında yer alan mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav, makarna ve kış türlüsü gibi yemeklerin pişirmek artık yüzde 50 daha maliyetli. Türkiye’de yoksul halkın gündemi gıda enflasyonu. Tüketimi ertelenemediği için talebin nüfusla beraber arttığı gıda ürünlerinde fiyatlar düşmüyor. Mercimek çorbası pişirmenin maliyeti 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 arttı. 4 kişilik bir ailenin sofrasına koyacağı mercimek çorbasının ocak ayında yaklaşık 4 TL maliyeti varken bugünkü maliyet yaklaşık 6 liraya yaklaştı.

BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre mercimek çorbasının içeriğindeki ürünlere ocak ayından aralık ayına dek fahiş oranda zam geldi. Bu ürünlerde yalnızca mercimekte fiyat artışı sınırlı kaldı. Buna karşılık kuru soğan ise artık sofralardan azalmaya başladı. Kırmızı mercimek (yüzde 4) Kuru soğan (yüzde 185) Un (yüzde 34) Havuç (yüzde 29) Domates salçası (yüzde 97) Sıvı yağ (yüzde 21) Tuz (yüzde 34) TÜİK’in mal sepetinden derlediğimiz verilere göre mercimek çorbası pişirmenin maliyeti 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 arttı. 4 kişilik bir ailenin sofrasına koyacağı mercimek çorbasının ocak ayında yaklaşık 4 TL maliyeti varken bugünkü maliyet yaklaşık 6 liraya yaklaştı.

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