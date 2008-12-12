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Yaşam

Mercedes'ten Roadster yanıtı: SLA Concept

Mercedes, SLA Concept adını verdiği otomobille BMW'nin piyasaya çıkarmaya hazırlandığı Z2 ve VW'ın 2009'un Ocak ayında tanıtacağı modeline karşılık verecek

12 Aralık 2008 02:00

İki Alman otomotiv devi BMW ve VW'in roadster (üstü açık 2 kişilik spor otomobil) sınıfında yakaladığı başarılı grafik, Mercedes'i bu konuda adım atmaya zorladı.

Firma, SLA Concept adını verdiği bu otomobille BMW'nin piyasaya çıkarmaya hazırlandığı Z2 ve VW'ın 2009'un Ocak ayında tanıtacağı modeline karşılık verebilecek. 2012 yılında yenilenmesi beklenen Mercedes A ve B sınıfı, bu kompakt roadster ile daha geniş bir yelpazeye sahip olabilir.

Mercedes, bu sınıfta ayrıca konumlandıracağı bir Coupe ve bir de SUV için Macaristan'da 1.5 milyar dolar yatırımla yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Mercedes, A ya da B model grubuna dahil etmeyi planladığı roadsterin ilk sinyallerini 2000 yılındaki Detroit Otomobil Fuarı'nda vermişti.

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