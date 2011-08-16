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Yaşam

Mercedes'ten en kalbi yardım

Doğuştan sol kolu olmayan Matthew James (14), Formula 1 aşkı sayesinde artık bir ‘biyonik kol’a sahip.

16 Ağustos 2011 03:00



T24 - Doğuştan sol kolu olmayan 14 yaşındaki Matthew James, Formula 1 aşkı sayesinde artık bir ‘biyonik kol’a sahip.



Milliyet'in haberine göre, daha önce ameliyatla yerleştirilen takma kolla hemen hemen hiçbir şey yapamayan James, hayranı olduğu Mercedes’in Formula 1 ekibinin başındaki Ross Brawn’a duygu dolu bir mektup yazarak, yeni ve daha işlevsel bir kol için 35 bin sterlinlik yardım istedi. Mercedes ekibi de, bir iç değerlendirmeden sonra, para yardımı yapmak yerine, ameliyatın tüm masraflarını üstlendi.


Yazı da yazabiliyor


Matthew James’in yeni sol kolu, biyonik özellikler taşıyor. Touch Bionics adlı firmanın ürettiği i-LIMB Pulse adlı ürün sayesinde küçük Matthew, şimdi eline kalem alıp yazı bile yazabiliyor. Biyonik kolla kapı kilidi açılabiliyor, klavye kullanılabiliyor, teneke meşrubat kutusu açılabiliyor. Mercedes’in yaptığı yardımla hayata tekrar bağlanan Matthew, duygularını şöyle anlattı: “Bu harika birşey. Eski suni kolum iyi değildi. Bir kıskaça benzer basit açma-kapamadan başka bir özelliği yoktu. Ama bununla her şeyi yapabilirim, gerçek gibi. Hayatımı bütünüyle değiştirecek” dedi. Matthew’in yeni koluna önümüzdeki günlerde Mercedes logosu yapıştırılacak.



Biyonik kol nasıl çalışıyor


1- i-LIMB Pulse kolu, siyah silikon sokedi bulunan çok kaliteli plastikten yapılma. Matthew’in kolu, bu sokedin içine yerleştirildi.
2- Her parmağı yönlendiren ayrı bir motor bulunuyor ve böylece parmakların birbirinden bağımsız hareket etmesi sağlanıyor.
3- Parmakları kontrol eden mini bilgisayar, avuç içinde.
4- Mini bilgisayar, komutları, Matthew’ın kaslarından yayılan elektrik sinyalleri dönüştüren, sokedin içindeki elektroddan alıyor.
5- Biyonik kolun içinde ayrıca bluetooth sistemi var. Böylece Matthew bilgisayara kablosuz olarak bağlanıp, hareketlerinin kuvvetini ve hızını ayarlayabiliyor.



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