Mercedes-McLaren işbirliğinin son ürünü

Süper otomobiller sayfasında çığır açan SLR Stirling Moss, Detroit Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.



Karbon-fiber şasisi, öne doğru açılan kapıları, sıra dışı tasarımı, oku andıran burun kısmı ve yanlardan çıkan köşeli egzoz boruları ile Mercedes McLaren SLR Stirling Moss yolların tozunu atacak gibi gözüküyor.



Dördünvcü nesil SLR olma özelliğini taşıyan bu süper otomobil superchargerlı V8 motoru sayesinde 0-100 km hızlanmasını 3.5 saniyenin altında gerçekleştiriyor.



350 km'lik son hıza sahip otomobil bunu 650 beygir gücündeki motoruna borçlu.



Otomobilin en ilgi çeken yanı ise ön ve yan camlarıyla tavanının bulunmaması. Ön camın yerine havanın yönünü değiştiren deflektörler kullanılarak dış dünyayla daha içiçe bir sürüş deneyimi elde edilmiş.



Ayrıca otomobilde acil durumlarda kullanılmak üzere bulunan fren sistemi, yüksekliği artırarak hızın daha kolay düşürülmesini sağlıyor.



Sadece 75 adet üretilecek olan Mercedes McLaren SLR Stirling Moss, 750,000 Euro fiyat etiketiyle Haziran 2009'da üretilmeye başlanacak.



Bir Mercedes McLaren SLR Stirling Moss satın alabilmeniz içinse, elinizde daha eski model bir SLR bulunması şart.



