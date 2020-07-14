Mercedes'in ikinci pilotu 2021'de de Bottas olacak

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Mercedes ile Valtteri Bottas'ın yeni bir kontrat üzerinde prensipte anlaştığı belirtildi.

Motorsport'un aktardığına göre henüz taraflar arasında resmi bir sözleşme imzalanmasa da Mercedes'in ikinci pilotunun 2021'de de 'Gümüş Oklar' için yarışmaya devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bottas'ın koltuğunu, bu sene Ferrari ile sözleşmesi bitecek olan eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in alabileceği konuşuluyordu.

Mercedes CEO'su Ola Kallenius, geçen hafta "Bizim çocuklarla devam edeceğiz diyerek" seneye de yaptıkları arabalarda Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın oturmasını istediğinin sinyallerini vermişti.

Bottas, Mercedes ile 8 'grand prix' kazandı.

Takımın şimdi dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile bir kontrat imzalaması bekleniyor.