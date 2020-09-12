Mercedes ile Hamilton hâlâ yeni bir kontrat imzalamadı

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Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Lewis Hamilton hâlâ otomobilleriyle 5 dünya şampiyonluğu kazandığı Mercedes ile yeni bir kontrat imzalamadı.

Hamilton'ın Alman üreticiyle olan kontratı bu sezon sonunda sona erecek.

Hamilton ve takım patron Toto Wolff, sıklıkla bir dünya şampiyonluğu için yarışırken kontrat müzakerelerinin dikkatlerini dağıtmasını istemediğini söyledi. Hamilton, bu sene şampiyonluk olursa Michael Schumacher'in 7. dünya şampiyonluğu rekorunu egale edecek.

Motorsport'un haberine göre Mercedes, Hamilton ile görüşmeleri ilerletmek için yarış olmayan haftaları kullanıyor, ancak imzalar için henüz bir tarih belirlenmedi. Wolff daha önce de müzakereler için bir son tarih belirlemediklerini söylemişti.

Hamilton, Silverstone'da yeni bir kontrat için "çok efor" harcanmasına gerek olmadığını, kendini rahat hissettiğini ve Mercedes ile geleceği hakkında heyecanlı olduğunu belirtmişti.