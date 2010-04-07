Mercedes iftiharla sunar

T24- T24-

Aralık ayında Dubai International Show roomda görücüye çıkan Mercedes SLS AMG 571 beygir motoru sayesinde 3.8 saniyede 100 km sürate ulaşıyor ve satte 317 km hız yapabiliyor.



Gri rengiyle de göz kamaştıran yeni roadsterin başlangıç fiyatı 177 bin 310 euro. Lüks aksesuarlarıyla fiyatı 250 bin euroya kadar çıkan Metrce4des İtalyan ve İngiliz rakiplerinin korkulu rüyası olacak.



Piyasaya çıkmadan yılın otomobili unvanını alan SLS AMG'nin roadster versiyonu 2011'de piyasaya çıkıyor. 20 litrenin üzerindeki benzin sarfiyatının günahını çıkartmak için yakında elektrik motorlu versiyonunun geliştirilmesi bekleniyor.



Üretimi sona eren Mercedes SLR McLaren'i gölgede bırakan Mercedes'in yeni süper sporcusu, şanzımanı arka aksa kaydırarak ağırlık dengesini bulmuş. Virajda adeta bir daha bırakmamacasına asfalta yapışıyor.



Otomotivciliğin durgunluk yüzünden krize sürüklendiği bir dönemde Mercedes'in yeni spor versiyonunun adeta yok satması, geçen yıl milyarlarca euro zarar eden Daimler'e teselli oldu. Şirket önümüzdeki yıllara kar marjı yüksek spor ve lüks segment otolara ağırlık vermeyi ve 'yeşil devrimin' önderi olmayı planlıyor.