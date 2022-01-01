"Mercedes, Hamilton'ın emekli olması durumunda 2023'te Gasly'yi getirebilir"

T24 Dış Haberler

Formula 1'de son yılların egemen takımı Mercedes'te gelecek sezon sonunda Lewis Hamilton'un emeklilik kararı alması durumunda otomobillerden birinin 2023'te Pierre Gasly'ye emanet edilebileceği iddia edildi.

AlphaTauri pilotunun 2022 sezonunu başarılı geçirerek 2023'te büyük takımların hedefi haline gelmek istediği belirtildi. The Express'e göre Hamilton'ın 2023'te yarışmama kararı alması durumunda Gasly, Red Bull bağlarına rağmen Mercedes'e gidebilir.

Gasly 2021 Sürücüler Şampiyonası'nı 9. sırada bitirdi. Griddeki en iyi otomobillerden birine sahip olmamasına rağmen Fransız pilot 15 yarıştan puan çıkardı ve Azerbaycan'da 3. oldu.

2019'da Red Bull'daki başarısız performansı nedeniyle o dönem adı Torro Rosso olan ikinci takıma gönderilen Gasly, burada başarılı bir performans gösteriyor. Fransız pilot, 2020 İtalya Grand Prix'yi AlphaTauri ile kazandı.