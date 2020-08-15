Mercedes F1 patronu Wolff'un geleceği belirsiz

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Son yıllarda Formula 1'i domine eden Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sene görevine devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Mercedes, Wolff yönetiminde F1 tarihinin en başarılı ekiplerinden biri haline geldi ancak Avusturyalı yöneticinin kontratı bu sene bitiyor.

Wolff, Mercedes'in sahibi Daimler şirketinin başkanı Ola Kallenius ile geleceği hakkında konuşmaya devam ettiklerini belirtti. "Birçok faktör kalmak istememe sebep oluyor" diyen Wolf, "Devam etmemem için hiçbir neden yok. Sadece hangi rolde olacağını öğreneceğiz" dedi.

Aynı zamanda Mercedes F1'in hisselerinin yüzde 30'una sahip olan Wolff, "Rolümü çok seviyorum ve devam etmeyi planlıyorum. Ancak asla 'çok iyiden 'iyiye dönüşmek istemezsiniz" diye konuştu.