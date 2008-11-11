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Yaşam

Mercedes-ConceptFASCINATION

İlk kez Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobil, lüks E model grubunun 2010 yılından itibaren taşıyacağı çizgileri açığa çıkarıyor

11 Kasım 2008 02:00

Alman otomobil üreticisi, ConceptFASCINATION'ın sıradışı tasarımıyla CLK serisinin geleceğini, E model grubuyla harmanlamayı başarıyor ve ultra lüks coupe sınıfını yeniden tanımlıyor. Günümüz Mercedes otomobillerinin sahip olduğu çizgiler uzatılarak, daha atak bir tasarıma büründürülen bu ultra lüks coupe, özgün bir kasa yapısının da sinyallerini veriyor.

Spor bir yaşam tarzına sahip, lüks ve dinamizm isteyen üst sınıf tüketicileri hedef alan ConceptFASCINATION konsepti, otomobili sadece sürüş olarak bir keyif makinesi olmaktan çıkarmayı amaçlıyor. Ultra-lüks coupe tanımının altını başarıyla dolduran otomobilde son derece sportif ve aynı zamanda da lüks sürüş özellikleri yanında kişisel zevklerinize yönelik eşyalar barındırabileceğiniz hazneler de mevcut.

4 kişilik coupe tasarımı yanında uzun bir kuyruk mesafesine sahip ConceptFASCINATION, bu tasarım sayesinde bagaj alanına şampanya, puro, fotoğraf makinesi, dürbün gibi kişisel zevklere hitap eden eşyaların muhafaza edilebileceği alanlar eklenebilmesine olanak sağlamış. 2.2 litre Bluetec dizel motorla donatılacak ConceptFASCINATION, 204 beygirlik gücüyle yollarda fırtına gibi eserken, estetik ve dinamik tasarımıyla da bütün dikkatleri üzerinde toplamaya aday.

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