“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası'nda

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un on ikinci sezonda, “Mercedes Benz presents Brand Who” sunulacak.

Yaklaşık 23 yıldır Londra, Sydney, Tokyo, Miami gibi dünyanın önde gelen moda haftalarıyla isim sponsorluğundan işbirliklerine farklı projelere imza atan Mercedes-Benz, isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul’da da ilk sezonundan itibaren bir tasarımcıyı belirleyerek, seçilen tasarımcının defilesini sunuyor. Bu doğrultuda altı senedir kesintisiz devam eden bu projenin yeni sezonunda Mercedes-Benz Türk, koleksiyonlarını düzenli olarak MBFWI çatısı altında sergileyen ve erkek giyim alanında son yıllarda Türkiye\'nin en çok konuşulan markaları arasında öne çıkan Brand Who’nun İlkbahar - Yaz 2019 koleksiyonunu \"Mercedes-Benz presents Brand Who\" ismiyle sunacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 13 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek Mercedes-Benz presents Brand Who defilesi için markanın kurucu ve tasarımcıları Volkan Güzelce ve Koray Arıcı, “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 12’inci sezonunda Mercedes-Benz Türk tarafından desteklenmek çok gurur verici, heyecanlıyız ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sezon enerjimizi biraz daha arttırıp bize inanan ve destekleyenler için unutulmayacak bir defile hazırlıyoruz.” Sözleriyle, Mercedes-Benz Türk\'ün desteğinin kendileri için önemini vurguladılar.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan isesöz konusu işbirliğinin Mercedes Benz için olan önemini şu şekilde vurguladı:

“Mercedes-Benz Türk olarak, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk sezonundan bu yana sektörün yaratıcı isimlerine kesintisiz destek vermekten ötürü mutlu ve gururluyuz. Bugüne dek sırasıyla Türk modasının başarılı tasarımcıları Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel Deniz ve Begüm Berdan (DB Berdan), Başak Cankes (Bashaques\') ve Şansım Adalı\'yı (Sudi Etuz) destekledik.

“Bu sezon ise ilk defa bir erkek giyim markasını desteklemekten ötürü heyecanlıyız. Türkiye özellikle son yıllarda, erkek giyiminde de global ölçekte ses getiren marka ve tasarımcılar çıkarmaya başladı, bu süreci biz de MBFWI kapsamında ilgiyle takip ediyoruz. Erkek modasına güçlü bir yorum katan, kendine özgü tasarım dili ile dikkat çeken Brand Who farklı disiplinlerden ilham alarak beslenen bir tasarım diline verdiği önemle Mercedes-Benz\'in temel değerlerini paylaşıyor. ‘Mercedes-Benz presents Brand Who’ ile erkek giyimine de kucak açmaktan ötürü mutluyuz.”

İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunda Brand Who, “SUNSEEKER” sloganıyla herkesi güneşin peşinden gitmeye davet ediyor. Koleksiyonlarında yaratıcılığın ortaya çıkış hikayesini, özgün tasarımların olmazsa olmaz bir parçası olarak değerlendiren Brand Who, ışığın, enerjinin ve ilhamın kaynağını güneşte buluyor ve güneşin en beklenmedik anlarda bile köşe başından belirebileceğini vurguluyor: Güneşe ulaşan ışıklı yolda tek ihtiyacınız ise Brand Who erkeğinin stilini takip etmek.

Plajda olmanın insana verdiği rahatlık ve arınmışlık hissini güneşin verdiği coşku ile birleştiren, bunu yaparken de mesafeli ve kendine özgü duruşundan taviz vermeyen Brand Who, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu güneşle insanlar arasındaki mesafeyi kullanılan kumaşlar ve ince düşünülmüş detaylarla ortadan kaldırıyor.

Brand Who markası, 2012 yılında Volkan Güzelce ve Koray Arıcı tarafından kuruldu. Tasarım ikilisinin sektördeki deneyimleri güçlü kişilikleri ile buluştu ve ortaya erkek giyiminde yeni bir stili yansıtan, genç ve dinamik moda markası Brand Who çıktı. “Giyinmek Paylaşmaktır” mottosuyla yola çıkan ve giyilebilen hikayeler üreten Brand Who, stile dair alışılagelmiş kalıplara dair bizi yeniden düşünmeye davet ediyor. (Fotoğraflı)