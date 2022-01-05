Mercedes-Benz, dünya çapında 800 binden fazla aracı arıza nedeniyle geri çağırdı

Dünyaca ünlü Alman otomobil şirketi Mercedes Benz’den yapılan açıklamada, 800 binden fazla aracın soğutma sistemindeki pompada arıza olduğu gerekçesiyle geri çağırıldığı bildirildi. Şirket, araç sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını isteyerek, teknik kusurlar nedeniyle araçların kullanılması halinde yangın riskinin oluşabileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Dizel araçlar çağrıldı

Daimler sözcüsü, Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında da arıza bulunduğunu belirterek, araç sahiplerinden ilgili en yakın Mercedes bayisine giderek araçlarını tamir ettirmeleri istendi.