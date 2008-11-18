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Çevre

Mercanların imdadına Japonlar yetişti

Japon bilim insanları yapay mercan resifleri oluşturmak için kolları sıvadı

18 Kasım 2008 02:00

Japon bilim adamları, seramik destek üzerine mercan dikerek, yapay yoldan mercan resifleri oluşturmaya çalışıyor.

Dünyadaki başka mercan bariyerlerini kurtarmanın yolunu açabileceği belirtilen bu ilk projeyi Japonya Çevre Bakanlığıyla birlikte yöneten profesör Mineo Okamoto, "yapay olarak hiçbir mercan resifinin oluşturulmamış olduğunu, ancak on yıl içinde bunu gerçekleştirmeyi düşündüklerini" belirtti.

Doğu Çin denizinde Japonya’nın güneyindeki Okinava takımadalarına bağlı Ishigaki ve Iriomote adaları arasında uzanan Sekisei gölcüğündeki mercanlarda çalışan bilim adamları, resif oluşturmak için seramik dayanak üzerine 18 aylık yaklaşık 6 bin mercan dikecek. Seramik dayanakların ayaklarının deniz tabanına gelecek ay yerleştirileceği kaydedildi. Çalışmanın, bu tipte yapılan dünyadaki tek deney olduğu açıklandı.

Bu bölgedeki mercan popülasyonunun, deniz suyu sıcaklığının yükselişi ve mercanları yiyen deniz yıldızlarının verdiği zarar yüzünden son yirmi yılda yüzde 80 oranında azaldığı belirtildi.
Bilim adamları, mercanları yeniden oluşturmak için genellikle, resifleri temizleme veya başka bir yere dikmek için mevcut mercan bariyerlerinden mercan örnekleri alma yollarını tercih ediyor.

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