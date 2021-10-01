Sanatçı Mercan Şenel, yeni teklisi 'Alışırım' ile dinleyiciyle buluştu.

Mercan Şenel'in yeni teklisi, 80’lerde Müslüm Gürses, Bergen, Harika Avcı gibi arabeskin önemli karakterlerinin de yorumladığı 'Alışırım' İstanbul Plak iş birliğiyle yayınlandı. Sözleri Gönül Şen, müziği Atilla Alpsakarya’ya ait şarkının aranjmanında Mercan Şenel ve Khan imzası bulunuyor.

Alışırım şarkısı elektro tabanlı iki versiyon olarak coverlandı. Emrey Özcan ve Vasso yönetmenliğinde de iki versiyona da klip hazırlandı.

Prodüktör: Mercan Şenel

Müzik: Atilla Alpsakarya

Söz: Gönul Şen

Aranjman: Mercan, Khan

Bass Gitar: Khan, Cem Özel

Perküsyon: Cenk Sarkuş

Mix-Mastering: Neşet Kılıç / Khan

Mercan Şenel Hakkında

Ankaralı memur bir ailenin üç çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ortaokul ve lise yıllarında okul gruplarında solistlik yaptı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Okurken para kazanmak için çeşitli otel ve gece kulüplerinde sahneye çıktı. Bir süre TRT bünyesinde çalıştı. Kendini geliştirmek için bir süre sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındı. 2005'te kendi şarkılarından bir demo hazırladı ve Erol Köse'yle iletişime geçti. Müzik vizyonunu geliştirmek için Almanya, Berlin ve Londra'ya giden Mercan, yeni müzik soundlarını keşfetti. Mercan"ın "Sana Değil Kardeşine" isimli ilk solo albümü, Erol Köse Production etiketi ve “2010 yılının ilk starı” sloganı ile 22 Ocak günü yayınlandı. Elektropop türündeki Dannii Minogue'un “Put The Needle On It” şarkısının cover"ı olan çalışmanın düzenlemesi Erdem Kınay'a, sözleri Alper Narman'a ait olan çıkış parçası “Sana Değil Kardeşine” büyük ilgi gördü.

Albüm

Sana Değil Kardeşine - Hepsi Gay (2010)



Single

Koma (2018) Dile Kolay (2018) Alışırım (2021)



Katkıda bulunduğu albümler

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Youtube: www.youtube.com/channel/UCqa96gvnEHWN3dJ50HqAZng