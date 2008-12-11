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Çevre

Mercan kayalıkları yok oluyor

Yeryüzündeki mercan kayalıklarının yaklaşık beşte biri yok olduğu, geri kalanının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı

11 Aralık 2008 02:00

Bilim insanları, yeryüzündeki mercan kayalıklarının yaklaşık beşte birinin yok olduğu ve geri kalanının da, önümüzdeki 20-30 yılda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Küresel Mercan Kayalıkları İzleme Ağı adlı kuruluşa göre, mercan kayalıklarının yok olmasında temel sorumlu iklim değişikliği. Kuruluşun raporuna göre, yeryüzündeki mercan kayalıklarının yüzde 19’u yok oldu. İklim değişikliğinin hızının ciddi oranda kesilmemesi durumunda da, önümüzdeki 20 ila 40 yıl içinde dünyada mercan kalmayacak.

Polonya’nın Poznan kentinde devam eden Birleşmiş Milletler iklim değişikliği zirvesinde açıklanan raporda, iklim değişikliği nedeniyle denizlerdeki yüzey sıcaklığının arttığı ve deniz suyundaki asit oranının yükseldiği belirtiliyor.

Bunlardan birincisi, okyanuslardaki karbondiyoksit miktarının artmasından kaynaklanıyor.

Bu durum sadece mercan kayalıkları değil, birçok deniz canlısını olumsuz etkiliyor.

Rapora göre balıkçılık ve kirlilik de mercan kayalıklarını tehdit eden unsurlar arasında.

Ayrıca mercan kayalıklarının azalmasının, dünyada geçimini mercanlardan sağlayan yaklaşık 500 milyon insan içinde olumsuz etkileri olacağı vurgulanıyor.

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