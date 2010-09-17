Mercan dağa çıkıp 'Hepsi Gay' dedi

T24 - Pop müziğinin marjinal ismi Mercan, albümünün üçüncü klibini "Hepsi Gay" adlı parçasına çekti. Şarkıcının eşcinsel erkeklerin anlatıldığı çalışması hem sözleri hem de klibi bakımından Türkiye'de bir ilk teşkil ediyor.
"Sana Değil Kardeşine" isimli şarkısıyla müzik dünyasına "müstehcen" bir giriş yapan Mercan, albümünün üçüncü klibini "Hepsi Gay" isimli şarkıya çekti. Mitolojide önemli bir yeri bulunan Kaz Dağları'nda çekilen klip iki günde tamamlandı. İddialı görüntülerin yer aldığı klipte Mercan'a 9 erkek ve 2 kadın dansçı eşlik etti. Muammer Koçak ve Deniz Erol'un yönettiği klibin senaryosunu Mercan yazdı. Styling ve makyajın Mehlika Aydoğan ve Georgina Billington tarafından yapıldığı çalışma, eşcinsel erkekleri anlatması bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.İlk konserini Balans'ta
"Hepsi Gay" ile birlikte albümünün ilk konserini vermeye hazırlanan Mercan, 30 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Jolly Joker Balans sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak.