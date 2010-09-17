Mercan dağa çıkıp 'Hepsi Gay' dedi

T24

İlk konserini Balans'ta

"Sana Değil Kardeşine" isimli şarkısıyla müzik dünyasına "müstehcen" bir giriş yapan Mercan, albümünün üçüncü klibini "Hepsi Gay" isimli şarkıya çekti. Mitolojide önemli bir yeri bulunan Kaz Dağları'nda çekilen klip iki günde tamamlandı. İddialı görüntülerin yer aldığı klipte Mercan'a 9 erkek ve 2 kadın dansçı eşlik etti. Muammer Koçak ve Deniz Erol'un yönettiği klibin senaryosunu Mercan yazdı. Styling ve makyajın Mehlika Aydoğan ve Georgina Billington tarafından yapıldığı çalışma, eşcinsel erkekleri anlatması bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor."Hepsi Gay" ile birlikte albümünün ilk konserini vermeye hazırlanan Mercan, 30 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Jolly Joker Balans sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak.