Meram Kaymakamı'nın görevden uzaklaştırılma sebebi 'Kaygım memleketimdir, susamam' mesajı mı?

T24

Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu, hakkında yürütülecek disiplin soruşturması nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Hamurcu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlar nedeniyle görevden alındığı iddia edildi.

Hamurcu'nun 18 Eylül 2016 tarihinde 'FETÖ' iddiası nedeniyle açığa almalar yapılırken hükümetin "FETÖ' ile ilişkisi olmasına rağmen kendisine yakın olan kişileri koruduğu" iddiasını taşıyan seri tweetler attığı belirtildi. Buna göre, Hamurcu tweetlerinde "Kitap dağıtımını FETÖ'ye peşkeş çeken yazarını destekleyen merkez bürokrasisi orada dururken sendikasına üye odacıyı ihraç edersen susamam. Amcazâdesi darbeci diye bir mülki idare amirini sorgusuz sualsiz ihraç eder de damadı onlara sponsorluk edeni baş tacı edip yanında gezdirirsen susmam. Adam gibi bir valiyi sırf yakınının yediği bir herzeye müdahele etti diye, merkeze alıp da 2 aylık bir valiyi müsteşar yaparsan susmam" ifadelerini kullanmıştı. Hamurcu ardından "Şimdi bunlara siyasî bir anlam yükleyeceksiniz biliyorum.Eğer bunlar siyasî iş ise evet siyâset yapıyorum ama kaygım memleketimdir. Susamam" mesajını paylaşmıştı.

Hamurcu görevden uzaklaştırma haberinin ardından yaptığı paylaşımda "Suya sabuna dokunmamak;bu deyimi kim bu dile sokmuş ise bana dokunmayan yılan bin yaşasın ifadesini de o dahil etmiştir. Yılan bu elitemizi de kirliyi de sokar hiç değilse tertemiz gidelim bu âlemden.Hakkımda çıkan yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır. 18 eylül tarihli attığım tweetler ile alakalıdır meraklısı o tweetleri mi okuyabilir." ifadelerini kullandı. Ardından Hz. Hüseyin'in "Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise yücelik sayarım" sözlerine yer verdi.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meram Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu, hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 15. maddesiyle ilgili olarak yapılacak disiplin soruşturması nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır."

Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesi nedir?

Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/7 md.) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Nuh Mehmet Hamurcu'nun mesajları