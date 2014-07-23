Meral Zeren, Bebek sahilinde görüntülendi

Salako’, ‘Hanzo’, ‘Şaşkın Damat’ ve ‘Banker Bilo’ gibi gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde başrol oynayan Meral Zeren, önceki gün Bebek sahilinden denize girerken görüntülendi.

Milliyet’te yer alan habere göre, hemen her gün Bebek sahilinde denize girdiğini ifade eden Zeren "Geçtiğimiz senede yine böyle haber olmuştum fakat bazıları durumumun kötü olduğunu, o yüzden burada denize girdiğimi yazmışlardı..." "Dururum gayet iyi yazlığımda var ama buradaki kedilerimi, köpeklerimi bırakıp bir yere gidemiyorum. Evimde burada bana çok kolaylık oluyor" dedi.

Yeni sezonda ekranlarda olacağının da müjdesini veren Zeren, "Sürpriz bir projeyle yeniden dönüyorum. Onun için kilo vermem lazım. Ne kadar yüzersem kardır" diyerek kendisini yeniden Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Meral Zeren, yüzmesinin ardından Bebek parkının çimlerine uzanarak güneşlendi.