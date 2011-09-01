Meral Tahta 45 gün sonra hayatını kaybetti

T24 - Konya’da sevgilisi 35 yaşındaki Mustafa Konuk tarafından 4 gün boyunca aç ve susuz eve kapatılıp dövülerek işkence edilen, ardından bir otobüs durağına bırakılan 32 yaşındaki Meral Tahta, 45 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.





İşte Meral Tahta'nın son görüntüleri













Meral Tahta’nın aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği, aç ve susuz bırakıldığı için de böbrek yetmezliği sorunu bulunduğu belirlenmişti.



Bir barda garson alarak çalışan ve boşandığı eşinden 2 çocuğu olan Meral Tahta, 14 Temmuz Perşembe günü kayboldu. Kız kardeşinden haber alamayan 42 yaşındaki Özlem Kılıçdoğan da polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Meral Tahta’nın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gidebileceği yerleri kontrol etti, fakat sonuç alamadı.



Polis, Meral Tahta’nın, işsiz olan Mustafa Konuk ile ilişkisi olduğunu saptadı. Bunun üzerine Mustafa Konuk’a cep telefonuyla ulaşan polis, Meral Tahta’nın gidebileceği yeri sordu. Mustafa Konuk da sevgilisinden haberi olmadığını söyledi. Ardından iddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonucu 4 gün boyunca evinde tekme ve yumrukla döverek işkence yaptığı sevgilisi Meral Tahta’yı merkez Selçuklu İlçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi’ndeki bir otobüs durağına bıraktı. Daha sonra polisi arayıp sevgilisini otobüs durağına bıraktığını söyleyip, uzaklaştı.



18 Temmuz Pazartesi günü otobüs durağında bulunan Meral Tahta ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Konuk da kısa süre yakalandı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan sevk edildiği nöbetçi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Tahta’nın kafa ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği, ayrıca 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı için de böbrek yetmezliği yaşadığını belirlendi. Genç kadın solunum cihazına bağlandı. Hastanede 45 gündür yaşam mücadelesi veren Meral tahta hastanede yaşamını yitirdi.





