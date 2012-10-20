Meral Okay'ın mirası Birleşik Kafkas Konseyi'ne bağışlandı

Altı ay önce hayatını kaybeden senarist Meral Okay'ın mirası babası Ata Katı tarafından Birleşik Kafkas Konseyi'ne bağışlandı.

Yaklaşık 2 milyon dolarlık (3 milyon 600 bin TL) servetin sahibi olan Okay'ın mirası Birleşik Kafkas Konseyi'nin sorumluluğunda kullanılacak.

Yaşamını yitirmesinden sonra servetinin Nesin Vakfı'na bağışladığı konuşulmuş fakat bunun yazılı bir vasiyet olmadığı anlaşılmıştı.



Ortak amaç Kafkaslar'ın işbirliği ve dayanışması



Önce federasyon çatısı altında bir araya gelen Birleşik Kafkasya Konseyi; Türkiye'nin değişik yörelerinden ve değişik meslek gruplarından 127 kurucu üye tarafından 1993'te kuruldu. Müjgan Halis'in Sabah gazetesinde yer alan habere göre; konsey amacını şöyle özetliyor:

"T.C. vatandaşı tüm Kuzey Kafkasya kökenlilerin hepsini (Adige, Abaza, Asetin, Balkar, Çeçen, Dağıstan ve Karaçay) bir araya getirmek ve bunların arasında sıkı bir dayanışma ile işbirliğini artırmak, bu dayanışmadan doğan gücü öncelikle T.C.'nin anayasal düzeni içinde, milli değerlerine saygılı bir şekilde ülkenin bölünmez bütünlüğüne hizmet için kullanmak ve bilahare Kuzey Kafkasya'daki dost ve akraba toplumların evrensel insan hakları ölçüleri içinde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmaktır."



Ali Nesin: Vasiyetin herhangi bir yazılı dayanağı yok



Okay'ın vasiyetini bağışladığı öne sürülen Nesin Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin, "Meral Okay, vasiyetini yazılı bırakmamış. Dolayısıyla vasiyetin herhangi bir yasal dayanağı yok. Bundan sonra da olacağa benzemiyor" demişti. Nesin; vasiyete Okay'ın ailesinin karar vereceğini de hatırlatmıştı.

Türkan ve Ata Katı çiftinin ikinci çocuğu olarak, 1959'da doğan Meral Okay, 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesiydi. 12 yıl önce İkinci Bahar'la senaristliğe başlamış, Asmalı Konak'la ününe ün katmıştı. Meral Okay'ın senaristliğini yaptığı on dizi ise halen ekranlarda olan Muhteşem Yüzyıl oldu.

Birleşik Kafkas Konseyi'nin başkanlığını halen yürüten Meral Okay'ın babası Ata Katı emekli bir asker. Katı, kızının cenaze töreninde "Muhteşem bir evlat yitirdim" diye konuşmuştu.