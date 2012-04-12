Meral Okay mirasını Matematik Köyü'ne bağışladı

Yaşama veda eden senarist, söz yazarı ve oyuncu Meral Okay, mal varlığını İzmir Selçuk Şirince'deki Matematik Köyü'ne bağışladı.

Çocuğu bulunmayan Okay'ın mallarını bıraktığı ve kısa süre önce maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılma tehlikesi yaşayan köyün başında Prof. Dr. Ali Nesin bulunuyor.

1995 yılında ölen Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren köyde, ünlü matematikçiler 7'den 70'e herkese ücretsiz eğitim veriyor.

Bu arada, imzasını attığı işlerle televizyon sektöründe çığır açan Okay'ın, masasında 3 projeyi bırakarak aramızdan ayrıldığı öğrenildi.

Okay'ın, "Allah uzun ömür verirse yazmayı çok isterim" dediği Sultan Abdülhamid dönemi ile Ahmet Altan'ın 'Kılıç Yarası' ve 'İsyan Günleri'nde Aşk' romanlarını senaryolaştırmak üzerinde çalıştığı belirtildi.

Neler yaptı?

Öte yandan Meral Okay'ın dizi sektöründe bıraktığı izleri, Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu haberleştirdi:

En pahalı dizi

Okay, 12 yıl önce İkinci Bahar ile Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Milyonları ekran başına toplayan dizinin izlenme oranları derbi maçları bile geçti. Başrolde Türkan Şoray ve Şener Şen’in oynadığı dizi bütçesiyle de çok konuşuldu. Dönemin en pahalı yapımları arasında olan İkinci Bahar’dan sonra televizyon ekranlarındaki dizilere önemli bütçeler ayrıldı. Dizinin aylık bütçesi 200 bin doları buluyordu.

10 milyon liralık Konak

Okay, sinema tarihinin en çok konuşulan filminin senaryo yazarlığını yaptı. Asmalı Konak dizisinin finalini beyaz perdeye taşıyan Meral Okay, 2 milyona yakın izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Filmin geliri 10 milyon lirayı geçti. Beynelmilel filmi ise beyaz perde de 431 bin izleyiciye ulaştı. Filmin hasılatı 3 milyon lirayı geçti.

Asmalı Konak televizyonda yayınlandığı tarihte ulaştığı rating kadar aldığı reklamla da konuşuluyordu. Dizinin son bölümünde 85 markanın, 81 dakika 27 saniye süren 232 reklamı yayınlandı. 2003 yılında Türkiye’nin reklam veren tüm markaları Asmalı Konak’a reklam verdi. Asmalı Konak’ın yayımlandığı son bölümü diğer bölümlerden farklı tarife ile fiyatlandırıldı. Kanal yönetimi şirketlere özel anlaşma ve indirim gibi haklar da tanımadı. Dizinin son bölümünden elde edilen reklam geliri 7 milyon doları geçti.

Muhteşem Yüzyıl ihracatı artırdı

Meral Okay’ın son dizisi ise Muhteşem Yüzyıl oldu. Senaryosunu yazdığı Muhteşem Yüzyıl geçtiğimiz dönemde yurtdışına ihraç edilmeye başlandı. Bosna Hersek, Afganistan, Hırvatistan, İran ve Arnavutluk gibi daha çok komşu ülkelere ihraç edilen dizi sektöre de önemli katkı sağladı. Türk dizilerinin bölüm başı fiyatları Muhteşem Yüzyıl sayesinde 3’e katlandı. Dizi bugün 41 ülkeye ihraç edilirken, bu rakam yıl sonuna kadar 60 ülkeye ulaşacak.