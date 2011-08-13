Meral Okay kansere mi yakalandı?

T24 - Sanatçı, senarist Meral Okay'ın kanser hsatası olduğu iddia edildi. Muhteşem Yüzyıl, İkinci Bahar gibi dizilerin senaristliğini yapan Okay, Beynelmilel, Seni Seviyorum Rosa filmlerinde rol almıştı.













Aralarında Muhteşem Yüzyıl'ın da olduğu bir çok diziye senarist olarak imza atan Meral Okay'ın kanserle boğuştuğu iddia edildi.



İnternetteki ayakligazete.com sitesinin haberine göre Okay, bir süredir tedavi görüyor.



Meral Okay'ın aktör eşi Yaman Okay da 1993 yılında henüz 41 yaşındayken pankreas kanserine yenilmişti.



Bir Bulut Olsam, Yeditepe İstanbul, İkinci Bahar gibi TV dizilerinin yanısıra Seni Seviyorum Rosa, Beynelmilel gibi sinema fimlerinde oynadı.



Asmalı Konak, Bir Bulut Olsam, Fedia gibi dizilerin senaryosunda da Okay'ın imzası var.



Meral Okay son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaryosunu yazıyordu.





